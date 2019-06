Prvič podelili tudi priznanja župana

28.6.2019 | 11:00

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec s prejemnicami zahval in plakete.

Župan Dušan Skerbiš

Brez trebanjskih mažoretk tudi včeraj ni šlo.

Mirna - Prvega julija se na Mirni spominjajo začetka samostojnega delovanja občine. V sklopu praznovanja občinskega praznika so na včerajšnji osrednji prireditvi podelili občinska priznanja.

Plaketo občine je prejela Barica Kraljevski, ki se je v zgodovino kraja zapisala kot predsednica krajevne skupnosti in nepogrešljiv člen pri ustanavljanju občine, v prejšnjem mandatu je bila tudi svetnica in podžupanja, številni pa jo poznajo tudi kot vsestransko kulturnico. »Sprejemam jo z veliko hvaležnostjo, saj moramo ljudje pač odkrito priznati, da nam prija, če nas kdo kdaj pa kdaj pohvali, kajti tega kar manjka v našem življenju. Ponosna sem na delo, ki sem vedno opravila s srcem,« je po prejetem priznanju povedala Barica Kraljevski, so sporočili z občine.

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec sta poleg plakete podelila tudi tri zahvale. Upokojena učiteljica Dragica Hazdovac jo je prejela za postavitev temelja razvoju otroške dramske in gledališke igre ter folklore na Mirni, za dolgoletno predanost delu z otroki in navdihujočo ustvarjalnost. »Priznanje mi veliko pomeni. Hvaležna sem predlagateljem, ki so mi izkazali to čast, ki so prepoznali to moje delo, ki je delo za skupno dobro. Predvsem pa imam že od nekdaj rada otroke in to delo mi je srčno delo,« je dejala.

Drugo zahvalo je prejela Ana Popit za požrtvovalno delo in trud ob ustanovitvi skupine Šola zdravja v domačem kraju, za veliko mero entuziazma in empatije pri vodenju rekreacije ter za aktivno sodelovanje v projektu Starejši za starejše, so zapisali v sporočilu za javnost. »Prejeta zahvala občine mi zelo veliko pomeni. To je znak, da dobro delamo, to je tudi pobuda za naprej, da se bom še bolj trudila, da bom delala v dobro naše skupine, da se bomo lepo imeli, da se bomo še naprej družili, da bomo zadovoljni,« je misli strnila Popitova.

Tretjo zahvalo pa je za dolgoletno delo in predanost zgodovini Mirnske doline kot avtor edinstvenih literarnih del, ustanovni član Univerze za tretje življenjsko obdobje in aktiven član v mirnskih društvih prejel Rudi Žibert, v njegovem imenu pa jo je prevzela žena Cilka.

Župan je v svojem govoru spomnil, da letos mineva deset let od prvih korakov za samostojno občino in ob tej priložnosti je prvič podelili tudi štiri priznanja župana, in sicer Antonu Anderliču kot prvopodpisanemu ter Renati Brunskole, Franciju Keku in mag. Francu Žnidaršiču kot sopodpisanim pod pobudo za ustanovitev mirnske občine, ki so jo kot poslanci takrat vladajoče koalicije aprila 2009 vložili v državni zbor. Skerbiš je ob tem dodal: »Občani naj s svojim aktivnim delom v naši lokalni skupnosti dokazujejo, da smo bili vredni tistih podpisov v državnem zboru, da smo danes občina. Tega ne morejo dokazati samo občinska uprava in župan, to moramo dokazovati vsi občani na vseh področjih dela, tako v gospodarstvu kot tudi na področju družbenih dejavnosti. Če bomo aktivni, če bomo uspešni, potem bo tudi lepše živeti v naši mladi občini.«

Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je s slovensko in mirnsko himno začel Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna pod vodstvom Diega Barriosa Rossa, v nadaljevanju pa so nekaj slovenskih uspešnic na odru doma Partizan zaigrali člani novomeškega Šušteršič kvarteta, zaplesale so tudi Trebanjske mažorete, so še sporočili z občine Mirna.

R. N., foto: Alenka Stražišar Lamovšek in Franc Pepelnak Pep

