Začetek urejanja parkirišč ob izlivu Težke vode

28.6.2019 | 10:00

Parkirišče ob izlivu Težke vode v Krko danes dopoldne, ko naj bi ga po informacijah z občine začeli urejati. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Da se danes začenja napovedano urejanje parkirišč in zelenega pasu ob izlivu potoka Težka voda v Krko, so zjutraj sporočili iz novomeške občine. Ureditev 38 parkirnih mest, dostopne ceste, javne razsvetljave in peš površin, ki se bodo navezovale na načrtovano brv Kandija – Loka bo stala 222 tisoč evrov, končana pa naj bi bila proti koncu oktobra. Parkirišče in dostopna cesta bosta asfaltirana, pešpot pa bo peščena. Ob tem nameravajo urediti in primerno zasaditi tudi brežino potoka in postaviti več klopi.

V poletnih mesecih se začenja projektiranje brvi Kandija – Loka, ki je načrtovana v neposredni bližini parkirišča. Po zaključku projektiranja v drugi polovici leta in pridobitvi gradbenega dovoljenja je izvedba gradbenih del predvidena v letu 2020.

I. V.

