Harmoniko ukradel iz odklenjenega avta

28.6.2019 | 12:00

Ilustrativna slika (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih štiriindvajsetih urah posredovali v 52 nujnih primerih, obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in dve prometni nesreči s premoženjsko škodo. Zasegli so avtomobila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi dvanajstih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih ter se ukvarjali s primeri nasilja v družini in tatvinami.

Nekaj pred polnočjo so bili obveščeni o prometni nesreči v Sevnici, kjer je voznik kombiniranega vozila v križišču zaradi izsiljevanja prednosti trčil v drug avtomobil in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega 64-letnega voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligramov alkohola. Kombi so mu zasegli.

Z dvorišča podjetja v Trebnjem je v popoldanskih urah nekdo ukradel dve kosilnici in s tem povzročil za okoli 400 evrov škode. Ponoči je v Šegovi ulici v Novem mestu nekdo iz odklenjenega parkiranega avtomobila ukradel harmoniko in denarnico z dokumenti in bančno kartico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 4500 evrov.