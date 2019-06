Koncesijo odkupili avgusta?

28.6.2019 | 14:00

Cistilna naprava v Šmalčji vasi.

Šentjernej - Vroča komunalna zgodba iz zadnjih nekaj let se očitno približuje koncu. Šentjernejska občina, že dolgo nezadovoljna s koncesionarjem za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda Čista dolina - SHW iz Kranjske Gore, s katerim so koncesijsko pogodbo pod vodstvom še prejšnjega župana Franca Hudoklina sklenili leta 2011 za dobo 35 let, se je odločila za odkup koncesije. To službo bo prenesla na javno podjetje Ekološka družba Šentjernej (EDŠ), ki je v stoodstotni občinski lasti.

Samo Hudoklin

Vso proceduro, ki jo je za občino vodila odvetniška družba Mužina, so zdaj pripeljali skoraj do konca. Odkup je bil predviden za 31. maj, a kot so pričakovali, se je koncesionar postopkovno pritožil na Upravno sodišče. To je odločilo dokaj hitro in, kot je povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, je sodišče zavrglo pritožbo WTE na njihov postopek in začasno odredbo, kar pomeni, da je pot do odkupa koncesije odprta. Prej je treba urediti še nekaj zadev: doreči oceno opreme zaradi podelitve stavbne pravice EDŠ - cenitev je bila že narejena -, urediti pogodbo o najemu kanala in pogodbo o sodelovanju z EDŠ.

Radko Luzar

»Sledi sklep župana o odkupu koncesije in nato prevzem,« je postopek pojasnil Hudoklin. Na vprašanje svetnika Alberta Pavliča, v kolikem času naj bi se to zgodilo, je župan Radko Luzar omenil začetek avgusta. »Radi bi čim prej, a sklep bom izdal, ko bo zelena luč na vseh področjih. Potekajo še razgovori z bankami, ki potrebujejo pojasnila za zagotovitev sredstev. Ko bo vse jasno, bomo o tem obvestili tudi javnost. Sicer pa nameravamo na to temo sklicati zbor občanov in jim predstaviti dolgo komunalno zgodbo, polno zapletov,« pravi župan.

