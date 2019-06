Poklonili so se Jerneju Molanu

28.6.2019 | 15:00

Ob slovesnosti so se svojci poklonili svojemu Jerneju. (Foto: M. L.)

Spomenik v Rigoncah spominja na osamosvojitveno vojno in na usodni spopad 27. junija 1991. (Foto: M. L.)

Pripadniki intervencijske enote teritorialne obrambe se vsakič poklonijo v Rigoncah svojemu bojnemu tovarišu Jerneju Molanu. (Foto: M. L.)

Gasilski pihalni orkester Loče z glasbo spremlja spominske svečanosti pri spomeniku v Rigoncah. (Foto: M. L.)

Rigonce - S slovesnostjo pri spomeniku v Rigoncah so se sinoči poklonili Jerneju Molanu, ki je kot pripadnik Teritorialne obrambe Slovenije padel v Rigoncah 27. junija 1991 v spopadu intervencijske enote Teritorialne obrambe in motorizirane oklepne enote jugoslovanske zvezne armade.

Kot je dejal brežiški župan Ivan Molan, smo slovensko samostojnost obvarovali za ceno življenj. Zaradi ljudi, ki so umrli, in zaradi tistih, ki so ostali za njimi, smo dolžni ohranjati spomin na takratne dogodke.

Spored na slovesnosti, s katero so v navzočnosti svojcev Jerneja Molana zaznamovali tudi dan državnosti in 28-letnico samostojnosti Slovenije, sta vodila in povezovala Bojana Zevnik in Darko Ferlan. Nastopila sta tudi Gasilski pihalni orkester Loče in Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova.

K spomeniku so položili vence in sveče, pri njem so se s častnim pozdravom poklonili svojemu bojnemu tovarišu Jerneju Molanu pripadniki omenjene intervencijske enote pod poveljstvom Antona Marolta.

M. L.

