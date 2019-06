Posavcem na voljo ugodna posojila

28.6.2019 | 17:00

Krško - Podjetjem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče sta na voljo dva javna razpisa, v okviru katerih so na voljo ugodna posojila. V okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, je na voljo 5.155.871,61 evra za obmejna problemska območja ter 8.760.000 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo..

V okviru Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP3, ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad je na voljo 7.249.735,99 evrov za obmejna problemska območja ter 2.120.000,00 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Zainteresirana podjetja se lahko v primeru dodatnih vprašanj v zvezi z obema razpisoma lahko obrnejo tudi na Regionalno razvojno agencijo Posavje.

I. V.