Podpis pogodbe za protokolarno kraljičino vino

28.6.2019 | 18:00

Metlika - Pred dobrim mesecem je na Vinski vigredi v Metliki postala kraljica metliške črnine Particia Blažič iz Črnomlja. Ker kraljica metliške črnine simbolizira kulturo vinogradništva in vinarstva, promovira belokranjska vina in vinogradnike, kulinariko ter turizem Bele krajine, je prav, da si izbere tudi protokolarno vino.

Patricia se je odločila, da bo njeno protokolarno vino metliška črnina PTP letnika 2018, ki so jo donegovali v Vinski kleti Kmetijske zadruge Metlika in je postala šampion letošnje Vinski vigredi

Danes so metliški župan in predsednik prireditvenega odbora Vinske vigredi Darko Zevnik, direktorica Kmetijske zadruge Metlika Tatjana Malešič, predsednik metliškega turističnega društva Vigred Rudi Vlašič in Particia Blažič v metliški Vinski kleti podpisali pogodbo za protokolarno vino kraljice metliške črnine. Kraljičino uradno vino je predstavil vodja Vinske kleti Andrej Škof.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

