Svetniki so se strinjali z reorganizacijo občinske uprave

29.6.2019 | 08:00

Črnomaljski svetniki so za 8. sejo potrebovali slabi dve uri.

Črnomelj - Tukajšnji občinski svetniki so imeli včeraj zadnjo sejo pred poletnimi počitnicami. Za 17 točk dnevnega reda so potrebovali slabi dve uri, kar pomeni, da se pri nobeni točki niso ustavili dlje časa.

Med drugim so sprejeli poročilo o požarni varnosti v občini, ob tem pa so se še posebej zahvalili gasilcem za njihovo pomoč ob lanskem neurju s točo v Črnomlju in okolici ter letošnjem v Starem trgu ob Kolpi in okoliških vaseh. Sprejeli so tudi informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini ter se seznanili s projektom celovitega načrtovanja območja KS Petrova vas.

Nekoliko dlje časa so razpravljali o predlogu odbora za družbene dejavnosti, ki naj bi v prihodnjem šolskem letu skupaj z Mladinskim kulturnim klubom in drugimi podobnimi organizacijami organiziral mladinsko skupščino in dan mladih. Svetnik Matjaž Barič je v imenu ravnateljev iz črnomaljske občine povedal, da jih ni nihče povabil k oblikovanju predlogov ter da vse to, kar je predlagal odbor, v šolah že delajo, le pod drugačnim nazivom. Poleg tega imajo v šolah že sedaj veliko prireditev in sodelujejo na številnih dogodkih. Predsednica odbora za družbene dejavnosti Vesna Fabjan je poudarila, da bodo imeli avgusta pogovor z ravnatelji, novi dogodki pa so namenjeni predvsem spoznavanju in povezovanju šol. Župan Andrej Kavšek pa je predlagal sklep, da gre šele za predlog odbora, ki ga bodo datumsko in vsebinsko uskladili z aktivom ravnateljev.

Svetniki so v prvem in drugem branju sprejeli tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju črnomaljske občinske uprave. V odloku so predlagali ustanovitev projektne pisarne znotraj kabineta župana ter samostojni oddelek za javne finance, saj naj bi bila s tem večja preglednost in samostojnost. Združili bodo oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja ter varstvo okolja in urejanje prostora. S tem bodo, kot so zatrdili, povečali komunikacijo in učinkovitost med zaposlenimi. Predvsem pa bodo bolj dostopni za občane ter hitreje in bolj kakovostno za njih opravljali naloge. Z novo organizacijo želijo na občinski upravi pospešiti razvoj občini ter dvignili kakovost bivanja prebivalcev.

