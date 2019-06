Motorist na zdravljenju v bolnišnici

29.6.2019 | 07:15

Včeraj zvečer ob 19.24 je na cesti med Dolnjim in Gornjim Križem v občini Žužemberk padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Aktivirani so bili gasilci PGD Žužemberk, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Obveščene so bile pristojne službe.

Na Ljubljanski cesti trčili dve vozili

Sinoči ob 20.30 sta na Ljubljanski cesti v Novem Mestu trčili dve vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanim, odklopili akumulatorja, usmerjali promet, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, pomagali vlečni službi in razsvetljevali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi, ki nista potrebovali nadaljnje zdravniške oskrbe. Delavec cestnega podjetja je poskrbel za signalizacijo in cestišče.

Izpod mosta odstranili drevo

Včeraj ob 18.10 so pri naselju Potok v občini Straža gasilci PGD Vavta vas izpod lesenega mosta na reki Krki odstranili zagozdeno vejevje in drevo.

Sprožil se je alarm, a ni bilo nič

Včeraj zvečer ob 18.57 se je v Domu starejših občanov Novo mesto, v Šmihelu v Novem mestu, sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pregledali objekt in niso našli vzroka sprožitve alarma.

Popolna zapora ceste

Kostak d.d. Krško vas obvešča, da bo danes izvedel popolno zaporo na LC 191171 Leskovec – Golek – Veliki Trn – m. Sevnica – Planina, med Smečicami in Planino pri Raki, v dolžini 450m. Zapora bo trajala do ponedeljka 1. Julija.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 6. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Otočec.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 15. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ Krasinec, TP Boršt, TP Škriplje, TP Kapljišče, TP Prilozje, TP Podzemelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

