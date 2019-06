Včeraj Anbot, danes Mestna godba Metlika

29.6.2019 | 13:00

Na odru je bila kar gneča.

Metlika - Obiskovalci so tudi včeraj zvečer dodobra napolnili dvorišče tukajšnjega gradu, ko je na mednarodnih poletnih kulturnih prireditvah Pridi zvečer na grad nastopila glasbena skupina Anbot. Vodi jo skladatelj Aldo Kumar, njeni člani pa so glasbeniki različnih glasbenih znanj in pestrih profesionalnih poslanstev, ki ustvarjajo za današnji čas redko slišano kombinacijo glasbe.

V ansamblu igrata tudi Belokranjca in sicer Peter Jakša na kitaro in tamburico ter Peter Jud na violino. Včeraj pa so v goste povabili še metliško vokalno glasbeno skupino Lan z umetniško vodjo Matejo Jakša Jurkovič ter harmonikarja Marjana Končarja.

Danes bo ob 21. uri v okviru Pridi zvečer na grad na grajskem dvorišču pod taktirko Rafka Ogulina koncert Mestne godbe Metlika, ki velja za eno najstarejših tovrstnih godb na Slovenskem, saj bo prihodnje leto praznovala 170-letnico delovanja. Gostje godbenikov bodo Vlatka Maček, Gašper Mihelič in učiteljski pevski zbor OŠ Metlika.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija