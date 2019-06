Višje cene, a nižje, kot je bilo sprva predvideno

29.6.2019 | 09:30

Občinski svetniki so izglasovali podražitev komunalnih storitev.

Šmarjeta - S 1. julijem bodo v šmarješki občini cene storitev novomeške komunale, torej oskrbe s pitno vodo, odvoza odpadkov ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, nekoliko višje od sedanjih, a še vedno manj, kot je bilo načrtovano sprva. Polovica bremena, ki bi lahko padla na občane, je namreč prevzela občina.

Gregor Klemenčič za govornico

Po uredbi iz leta 2013 so izračunane lastne, torej polne cene storitev obveznih javnih služb varovanja okolja, pokazale, da bi moralo 4-člansko gospodinjstvo s povprečno porabo vode 14 kubičnih metrov in običajnim priključkom plačati skoraj tretjino oz. nekaj manj kot 20 evrov več. Tako je povedal direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič. Po prvem predlogu občinske uprave bi se cene zvišale za 12 odstotkov ali 7 evrov, a se s tem niso strinjali na Odboru za razvoj.

Gašper Gregorčič (na desni), predsednik Odbora za razvoj

Njegov predsednik Gašper Gregorčič je na občinski seji povedal, da se jim je to zdelo preveč. Občani so bili dveh podražitev deležni v letu 2015, ene v 2017, zdaj pa so v odboru predlagali, da bi šli na polovičen dvig cen, to je 6,48 odstotkov. »Če bo potrebno, bi v prihodnjem letu spet dvignili ceno, sicer pa menimo, da morajo pri znižanju stroškov kaj storiti tudi v komunalnem podjetju,« je dejal Klemenčič. V skladu s predlogom občine, ki je bil sprejet soglasno na zadnji občinski seji, se bodo s 1. julijem cene komunalnih storitev za povprečno 4-člansko gospodinjstvo podražile za slabe 4 evre. Razliko med prodajnimi in lastnimi cenami bo subvencionirala občina, za kar bo namenila 11 tisoč evrov.

Dolgoročna usmeritev EU na tem področju sta izenačitev lastnih in prodajnih cen komunalnih storitev, kar posledično pomeni, da subvencij iz občinskih proračunov ne bo več.

Marjan Hribar

Kot je bilo slišati na seji, so kljub podražitvi cene Komunale Novo mesto še vedno med najnižjimi v Sloveniji. »Očitno komunala skrbno in učinkovito izvaja to javno službo in smo lahko zadovoljni,« je dejal župan Marjan Hribar ter poudaril, da bo občina v bodoče morala stremeti k povečanju števila prebivalcev, saj bi bili stroški na posameznika potem nižji. »Imamo zelo bogat infrastrukturo, čistilna napravo za 4 tisoč populacijskih enot, kar je še enkrat več kapacitet, kot jih je trenutno priključenih. Možnosti so torej za nove priključitve, zato želimo odpreti prostor in omogočiti dodatne poselitve in nove gradnje - k temu bo upamo pripomoglo tudi podaljšanje sprejemanja vlog za spremembo namembnosti občinskega prostorskega načrta,« pove Hribar.

Besedilo in foto: L. Markelj