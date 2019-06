Koncert Za srečne tačke uspel tudi v drugo

29.6.2019 | 10:50

Del ekipe in nastopajočih, ki so sinoči poskrbeli za drugo izvedbo dobrodelnega koncerta Za srečne tačke. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Priljubljeni novomeški lokal Pri Slonu je bil včeraj premajhen za vse, ki so želeli prisluhniti številnim nastopajočim na drugem dobrodelnem koncertu Za srečne tačke.

A obiskovalci so glasbenikom in glasbenicam prisluhnili tudi od zunaj, pomembneje je, da je dobra udeležba pokazala podporo številnim prostovoljkam Društva za zaščito živali Novo mesto, ki tudi na takšen način zbirajo prostovoljne prispevke, da lažje pokrijejo stroške hrane, veterinarske oskrbe in drugega, kar potrebujejo za oskrbo zapuščenih muck. »Z odzivom smo nadvse zadovoljni in hvaležni vsakemu za donacijo. Sledi počitek, decembra pa že snujemo novo presenečenje,« je po koncertu vidno utrujena dejala predsednica društva Vesna Plavec, ki še vedno poziva ostale prostovoljce, da se oglasijo društvu, v kolikor so pripravljeni v svoj dom vsaj začasno sprejeti kakšno mačjo dušo, povezane stroške krije društvo.

Odziv glasbenikov za dobrodelni koncert je bil tudi letos dober, nastopili so člana skupine El Kachon Tina in Krt, pa Anja Pavlin in Jan Medle iz Tretjega kanuja, Doris, Petra Ambrož, Jure Košir, Dušan Obradinović Obra, Dejan Slak Sleyk in kitarist Borut Perše Hefe.

Pestro je bilo včeraj med drugim tudi Glavnem trgu, kjer se je zgodilo prvo Petkanje, danes od 17. ure dalje pa bo tam še Praznik situl. Ob tem spomnimo, da je Kandijski most zaprt za motorni promet.

M. M.

