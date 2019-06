Na Bučki eno samo gradbišče

29.6.2019 | 15:00

Čez Bučko promet sedaj poteka izmenično enosmerno.

Bučka - Potem, ko so nedavno, v okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2019 namenu predali obnovljeno cesto skozi Dobravo z novimi pločniki in infrastrukturo, dela na državni cesti, ki so se pričela z novim letom, skozi Bučko dobro napredujejo.

Kot je videti na terenu in kot je potrdil tudi škocjanski župan Jože Kapler, dela na obnove ceste z ureditvijo pločnika in avtobusnih postajališč potekajo na več odsekih hkrati in se intenzivno izvajajo. Gre za 1,3 kilometra ceste, ki je zelo dotrajana in nevarna. Občani že dlje časa opozarjajo na slabo prometno varnost in na nujnost investicije.

Po novem bo cestišče široko šest metrov, 1,20 metra bodo zavzeli pločniki. Še vedno se trudijo priti do dogovora z določenimi občani, lastniki zemljišč ob cesti, da bi rešili odprta vprašanja, veliko je sodelovanj s projektantom, geologom in nadzorom gradnje, da bi projekt čim uspešneje pripeljali do konca. Upajo, da bo naložba končana do poletja prihodnje leto, otvoritev načrtujejo za državni praznik, ko na Bučki poteka semanji dan.

Cesta je nevarna zlasti za pešce in kolesarje, pred leti se je tu že zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Poleg obnove cestišča bodo glavne pridobitve nov pločnik, štiri avtobusna postajališča, javna razsvetljava ter ureditev celotne komunalne infrastrukture, tudi obnova vodovoda.

Investicija bo stala 2,7 milijona evrov, od tega bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala 2,1 milijona evrov, šesto tisočakov bo šlo iz občinskega proračuna.

Dela izvaja boštanjsko podjetje Gradnje d.o.o. s partnerjem, CGP Novo mesto. Cesta med gradnjo ni zaprta, uredili so polovično zaporo.

Besedilo in foto: L. Markelj

