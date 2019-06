Poškodoval se je v gozdu pri delu

29.6.2019 | 18:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 14.36 se je pri naselju Škovec v občini Trebnje pri delu v gozdu poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so občana oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Velika Loka so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. O delovni nesreči so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Gorelo žitno polje

Danes dopoldne ob 9.56 je pri naselju Kerinov grm v občini Krško gorelo na žitnem polju. Požar so pogasili gasilci PGE Krško, PGD Veliki Podlog in PGD Drnovo.

L. M.