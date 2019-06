Klaro Lukan izpolnjujeta šport in učenje

29.6.2019 | 18:40

Klara Lukan, mlada obetavna atletinja in odlična učenka. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Šentjernejčanka Klara Lukan ni čisto navadno 18-letno dekle, ki jo jeseni čaka izbrani študij. Končala je namreč zelo zahteven program mednarodne mature na bežigrajski gimnaziji v Ljubljani, obenem pa je še vztrajno in uspešno trenirala tek in je trenutno v vrhunski mladinski selekciji pri Atletski zvezi Slovenije.

Le nekaj ur po zadnjem maturitetnem izpitu (program IB - angleška mednarodna šola) je odpotovala na Finsko in z zmago v teku na pet tisoč metrov na evropskem klubskem pokalu ženski ekipi Atletskega društva Mass v Ljubljani, katerega članica je, pomagala do prvega mesta in preboja v elitno skupino A. S časom 16:11,34 pa je postavila tudi nov državni rekord za starejše mladinke in izpolnila normo za evropsko prvenstvo U20, ki bo julija potekalo na Švedskem. Vmes je sodelovala še na raznih mitingih in državnih prvenstvih.

Klara je torej zelo zaposlena in zavzeta, a ker vse počne z veseljem in močno voljo, ter je samodisciplinirana, najde čas in energijo za vse, kar jo veseli.

Več o njenih začetkih, ko se je za atletiko navdušila kot petošolka OŠ Šentjernej in postala članica Atletskega kluba Šentjernej, kako je pred dvema letoma zamenjala klub in postala članica Atletskega društva Mass v Ljubljani ter o njenih uspehih in načrtih, si lahko preberete v prilogi Živi v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: osebni arhiv KL

