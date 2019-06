Padel motorist; z avtomobilom zapeljal s ceste; zagorel odpadni material

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je včeraj ob 18.41 na cesti Dvor-Kočevje pred odcepom za Hinje, občina Žužemberk, padel motorist. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev NMP, pomagali pri prenosu do reševalnega vozila, pomagali policiji in motor postavili na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenega motorista oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zapeljal s ceste

Ob 16.37 pa je na Grajski cesti v Kostanjevici na Krki voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGE Krško so zavaroval kraj prometne nesreče, odklopili akumulator. Poškodovanega voznika in sopotnika so na kraju oskrbeli reševalci NMP Krško in ju odpeljali v urgentni center Brežice, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorel odpadni material

Ob 21.44 je pri naselju Zasap, občina Brežice, zagorel odpadni material na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo od dne 26. 6. 2019 do 4. 7. 2019 od 8.00 do 15.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 30. 6. 2019 od 8.00 do 9.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2, TP KLOŠTER, TP SILOS GRADAC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

