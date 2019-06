Krka se je okrepila s hrvaškim reprezentantom

30.6.2019 | 09:00

Ivan Ramljak (številka 27); Foto: spletna stran lige ABA, Zadar/Zvonko Kucelin

Novo mesto - V Košarkarskem klubu Krka sestavljajo ekipo za prihajajočo sezono. Prvi novinec v moštvu je 28-letni in 203 cm visoki hrvaški reprezentant Ivan Ramljak, ki lahko igra tako na položaju krila kot na položaju krilnega centra, so sporočili iz kluba.

Ramljak ki je zadnji sezoni igral za Cedevito, je kariero začel v hercegovskem Posušju, nato pa je igral še za Široki in Zadar. V zadnji sezoni je za Cedevito v treh tekmovanjih (ABA ligi, državnem prvenstvu in Eurocupu) v povprečju v slabih 21 minutah dosegal 6,3 točke, 4,2 skoka in 1,2 podaje na tekmo. Za hrvaško reprezentanco je igral na Evropskem prvenstvu leta 2017 ter v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo, v juliju pa se bo z njo udeležil NBA poletne lige v Las Vegasu, so še zapisali.

Poleg tega so pogodbo so podaljšali s 30-letnim in 195 cm visokim Luko Lapornikom, ki je bil eden ključnih igralcev v lanski sezoni. V ABA ligi je v povprečju beležil 11 točk, 3,9 skoka in 2,6 podaje v slabih 29 minutah igre, v državnem prvenstvu pa 9,6 točke, 3,2 skoka in 2,5 podaje v dobrih 23 minutah. »Klub je pokazal velik interes po nadaljnjem sodelovanju, kar mi veliko pomeni, zato smo hitro našli skupni jezik. V Novem mestu se jaz in družina počutimo odlično in odločitev ni bila težka. Motiviran pričakujem začetek priprav, saj si želimo popraviti vtis nekoliko slabše prejšnje sezone,« je dejal Lapornik.

»V klubu potekajo aktivnosti tudi na reorganizaciji mladinskega pogona in šole košarke. Pripravlja se precej novosti, o katerih bomo še poročali. Vodenje mladinskih selekcij in šole košarke KK Krka je prevzel Domen Zevnik, ki je v pretekli sezoni vodil ekipe fantov U17 in U15B. Gre za mladega, perspektivnega trenerja, ki poleg dela v klubu dela še kot selektor slovenske reprezentance fantov U15,« so še sporočili iz kluba.

Ob imenovanju za vodjo mlajših selekcij in šole košarke je Zevnik dejal, da se veseli nove priložnosti in se zahvaljuje klubu za zaupanje. »Primarni cilj vseh trenerjev mladinske kategorije je razvoj igralca tako na individualni kot na ekipni ravni. Zavedam se, da so to za fante ključna leta za njihov napredek. Pri razvoju mladih je nepogrešljiv člen Leon Stipaničev, ki že vrsto let svoje znanje in izkušnje deli z igralci in trenerji. V klubu imamo ogromno talentiranih fantov, za katere verjamemo, da lahko z dobrim in vestnim delom postanejo resni kandidati za člansko ekipo. Tudi v članski ekipi dobijo mladi veliko priložnosti, kar je motivacija tudi za vse ostale. Verjamem, da nam s skupnimi močmi lahko uspe delovanje mladinskega pogona dvigniti še stopnico višje.«

R. N.