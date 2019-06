Za godbeniki prihajajo gasilci

30.6.2019 | 10:00

Metliški godbeniki in njihovi gosti so navdušili številno publiko.

Metlika - Sinoči je na metliškem grajskem dvorišču zmanjkalo stolov za vse, ki so želeli v okviru mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad prisluhniti koncertu Mestne godbe Metlika in njenim gostom. Mestna godba Metlika, ki velja za eno najstarejših tovrstnih godb na Slovenskem, saj bo prihodnje leto praznovala 170 let delovanja, je namreč pod taktirko Rafka Ogulina pripravila tradicionalni poletni koncert.

Kot je že v navadi, so se godbeniki predstavili z raznovrstno glasbo. Članica godbe Ajda Vraničar je kot solistka zaigrala s kovinsko palčko na kozarec, Hana Flajnik pa na starinski pisalni stroj. Gostje godbenikov pa so bili Vlatka Maček, Gašper Mihelič in Učiteljski pevski zbor OŠ Metlika. Kako so godbeniki navdušili, pove tudi to, da so morali kar trikrat igrati podaljške.

Naslednji dogodek na Pridi zvečer na grad bo v nedeljo, 6. julija, ob 21. uri, ko bo avtor Janko Strahinić mlajši predstavil publikacijo o Prostovoljnem gasilskem društvu Metlika, ki letos praznuje 150-letnico delovanja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija