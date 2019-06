Razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega lokacijskega načrta Brusnice

30.6.2019 | 11:00

Foto: spletna stran MO Novo mesto

Novo mesto - Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega lokacijskega načrta Brusnice. Javna razgrnitev bo potekala od 3. julija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 8. julija, ob 16. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Brusnice, so sporočili iz MO Novo mesto.

»Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (v nadaljevanju SD OLN 2). Za naselje Brusnice je bil v letu 2006 izdelan Občinski lokacijski načrt Brusnice z namenom določitve urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za gradnjo objektov ter ureditev na območju naselbinskega dela naselja Velike Brusnice. Pobudnik izdelave SD OLN 2 želi na lokaciji ob Cerkvi sv. Križa graditi večstanovanjske objekte z arhitekturno zasnovo, ki ni skladna s pogoji za načrtovanje in drugimi določili veljavnega odloka, zato je potrebno odlok spremeniti in dopolniti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Predmet SD OLN 2 so tudi manjše dopolnitve, vezane na pobude, ki so bile posredovane na MONM in se nahajajo znotraj OLN ter dopolnitve, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

R. N.