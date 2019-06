FOTO: Ko praznuje mesto situl …

30.6.2019 | 13:30

Boji z ročkami so potekali pred knezom in kneginjo. Zmagal je Vztrajni.

Četrta izvedba Praznika situl v organizaciji Dolenjskega muzeja je bila doslej najbolje obiskana.

Novo mesto - Novo mesto je bilo zaradi svoje izjemne dediščine pred leti razglašeno za mesto situl in z včerajšnjim četrtim Praznikom situl se je na desetine nastopajočih z množico obiskovalcev na Glavnem trgu »preselilo« 2500 let v preteklost.

Od 17. ure naprej so tako na stojnicah svoje izdelke predstavili številni rokodelci, od lončarjev do kovača, potekala je še prazgodovinska kuharska delavnica, otroci so izdelovali pomanjšanje situle in usnjene zapestnice ali se pomerili v streljanju z lokom.

Ob 20. uri sta knez in kneginja s spremstvom, stražarji s sulicami, svečenico, služabnico in Grkom, prispela na glavni oder, obiskovalci pa so spoznali, kako je knez svoja trgovca z najbolj vzdržnima konjema odposlal v Halštat, kjer sta tukajšnje železo zamenjala za dragoceno sol, tovor pa sta varovala še najboljša stražarja. Po zgledu poslikav z najdenih situl so uprizorili tudi boje z ročkami, v katerih se je pomerilo osem boksarjev, kneginja pa je zmagovalcu podarila trinožnik. Že pred tem so se obiskovalci, prav tako po zgledu situlskih poslikav, lahko pomerili v streljanju z lokom, plesu v krogu in boju z ročkami, najboljše so simbolično nagradili.

Za pester program so tako med drugim poskrbeli plesalci Folklornega društva Kres, člani Dober dan teatra, konjeniki Gorjanske konjenice in borci boksarskega kluba Boxeo, naši dediščini pa so se na Prazniku situl poklonili tudi s prilagojeno kulinarično ponudbo. Po zaključeni predstavitvi običajev tistega časa je sledil še koncert skupine Beer Bally.

Praznik situl je ob podpori MO Novo mesto organiziral Dolenjski muzej, ki je obiskovalce popeljal tudi po svoji stalni arheološki razstavi.

