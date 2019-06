Ogenj že pred prihodkom gasilcev pogasil lastnik hiše

Danes ob 13.47 je v naselju Sala pri Hinjah, občina Žužemberk, zagorelo v stanovanjski hiši. Ogenj na podrti krušni peči je že pred prihodom gasilcev PGD Žužemberk in Hinje pogasil lastnik. Gasilci so s termovizijsko kamero pregledali prostor in preprečili iztekanje vode iz poškodovane vodovodne inštalacije. Zaradi zdravstvenih težav so lastnika oskrbeli Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne od 7:30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILSKI DOM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek:

- od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobavaelektrične energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž;

- od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ.

Elektro Celje Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v ponedeljek:

- med 7.30 in 8.00 uro ter med 14.30 in 15.00 uro na območju transformatorske postaje Trebelno;

- med 8.00 in 14.30 uro na območju transformatorske postaje Črpališče Trebelno, Vrh Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Čužnja vas, Drečji vrh, Jelševec, Cikava, Mirna vas, Bogneča vas, Roje Trebelno, Štatenberg, Češnjice Mokronog, Bitna vas in Čilpah;

- med 10.00 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje MIRNA BLOKI izvod BLOK 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP.;

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI;

- od 10:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek:

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2 na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO;

- od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC na izvodu PROTI DOBRAVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

