FOTO: Tek, kuhna, koncerti

1.7.2019 | 08:20

Tik pred začetkom Teka s Primožem Kozmusom (Foto: M. L.)

Med tekom nekje na brežiški ulici (Foto: M. L.)

Kuhna na ulci (Foto: M. L.)

Festivalsko dogajanje je bilo pisano. (Foto: M. L.)

Brežice - V okviru festivala Brežice, moje mesto, so v soboto prišli na svoj račun ljubitelji teka: organizatorji so namreč tudi letos pripravili Tek s Primožem Kozmusom. Tek so začeli z otroškim tekom ter nadaljeval s preizkušnjo na 3,5 in 10,5 kilometra dolgi progi po brežiških ulicah. Organizirali so tudi poslovni tek trojk. To prireditev, ki jo štejejo za največjo tekaško prireditev v Posavju, so letos pripravili že devetič zapovrstjo.

Obiskovalci festivala Brežice, moje mesto so lahko tudi tokrat poizkusili, kar je ponujala razkošno opremljena in dobro založena tradicionalna Kuhna na ulci, dogajanje katere so letos naslovili Špageti vestern.

Po teku in že nekoliko med tekaškim dogodkom je na glavnem festivalskem odru nastopila Nika Zorjan. Potem je oder prevzel hrvaški zvezdnik Gibonni, sklepni glasbeni del letošnjega festivala pa je bil koncert zasedbe Elemental.

M. L.

