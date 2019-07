Gorela klima; jadrnica potonila

1.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.09 uri je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu gorela zunanja enota klimatske naprave na poslovno stanovanjskem objektu. Stanovalec je še pred prihodom gasilcev začel z gašenjem požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so dokončno pogasili požar, odkrili del ostrešja in ga pregledali s termo kamero. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so po končani intervenciji ostali na gasilski straži.

Ob 3.28 sta v Šeškovi ulici v Kočevju zagorela dva zabojnika za odpadke. Do prihoda gasilcev PGD Kočevje na kraj se je ogenj razširil se na bližnjo leseno ograjo. Požar so gasilci pogasili.

Ob 9.00 je na Rudniškem jezeru v Kočevju potonila jadrnica. Reševalci PRS RP Kočevje so ob pomoči gasilcev PGD Šalka vas z reševalnim čolnom preiskali dno jezera, vendar jadrnice zaradi izredno slabe vidljivosti v globini niso našli.

Ob 12.27 so v Podbočju, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebno vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 11:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž;

- od 8:00 do 15:00 ure motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 7.30 in 8.00 uro ter med 14.30 in 15.00 uro na območju TP Trebelno;

- med 8.00 in 14.30 uro na območju TP Črpališče Trebelno, Vrh Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Čužnja vas, Drečji vrh, Jelševec, Cikava, Mirna vas, Bogneča vas, Roje Trebelno, Štatenberg, Češnjice Mokronog, Bitna vas in Čilpah;

- med 10.00 in 14.00 uro na območju TP MIRNA BLOKI izvod BLOK 2.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

- od 8:00 do 10:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP.;

- od 8:00 do 9:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI;

- od 10:00 do 11:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2 na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO;

- od 12:00 do 14:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC na izvodu PROTI DOBRAVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Področje nadzorništva Krško mesto obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Leskovec Gmajna 2 - nizkonapetostni izvod zajčki predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.