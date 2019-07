Dr. Milan Brglez izgnancem na Bučki: »Spomin ni dovolj«

1.7.2019 | 09:35

Start pohoda v Telčah v sevniški občini.

Bučka - Na Bučki so konec tedna organizirali tradicionalen, že 15. pohod ob nekdanji nemško-italijanski meji od Telč do Bučke, na cilju pa so pripravili srečanje in spominsko slovesnost.

Pohod povezuje sevniško in škocjansko občino - start pohoda je na Telčah v občini Sevnica, zaključek pa na Bučki v škocjanski občini.

Skupinska slika na začetku pohoda

Zbrane sta na začetku pozdravila organizatorica pohoda Silva Marjetič, predsednica Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Bučka, in Janez Kukec, sevniški podžupan. Pohodniki so se s slovensko zastavo podali na pot, ki je potekala od Telč preko Telčic, Gorenjih in Dolenjih Dol do Bučke. Za urejenost, markiranje in prehodnost poti že vsa leta vestno skrbi Alojz Rupar, podpredsednik Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ki se pohoda vsako leto tudi udeležuje in ga vodi.

Slavnostni govornik na zaključni prireditvi na Bučki, na kateri so zbrane nagovorili predsednica KO DIS Bučka Silva Marjetič, predsednik KS Bučka Tomaž Marjetič, škocjanski župan Jože Kapler ter Ivica Žnidaršič, pa tudi predstavniki drugih krajevnih organizacij, je bil poslanec evropskega parlamenta dr. Milan Brglez.

Zbrani pred kulturnim domom na Bučki (od desne proti levi): Alojz Hočevar, Silva Marjetič, Ivica Žnidaršič, dr. Milan Brglez, Jože Kapler in Franc Žnidaršič.

Povedal je, da si šteje v izjemno čast, da jim sme spregovoriti na Bučki. »Zbirate se zato, da ohranjate spomin. Spomin na dogodke, ki so se zgodili pred 80. leti, a se nikoli ne bi smeli zgoditi. Kajti ne glede na to, da je bila vojna, po mednarodnem pravu okupator ne sme kar tako preseljevati prebivalstva oz. se nad njim znašati. Vas, vaše starše, stare starše in druge svojce pa so okupatorji neusmiljeno izseljevali. Izgnali so vas, ne krive ne dolžne, z domače grude. Pisalo se je leto 1941. Natančneje, oktober 1941. Nemški okupator je izdal razglas o izselitvi. Napisali so, da iz državnopolitičnih razlogov. Neupravičeno. In neosnovano. In povrh vsega še neresnično. Dejali so namreč, da bodo priseljenci svoje imetje obdržali ali pa dobili zanj odškodnino. A od tega ni bilo nič. Ne tedaj in ne kasneje. Za vas in vaše bližnje se je začelo begunstvo. Bili ste pahnjeni v revščino in strašno trpljenje,« je med drugim dejal Brglez ter poudaril, da si v današnji družbi, ko imamo vsega dovolj, ne znamo predstavljati tega trpljenja.

Država mora storiti, kar od nje zahteva Ustava RS

Pevska skupina Klasje

»Bučka in vse Obsotelje sta spomin in opomin. Na vse to, kar ste preživeli. In prav je, da ta spomin ohranjate. A tudi danes, kot pred mesecem dni v Rajhenburgu, ponavljam, da spomin ni dovolj. Država mora storiti tisto, kar od nje terja njena ustava. Biti mora pravna in socialna država. Zato se mora, četudi samo simbolično, oddolžiti vsem vam, ki ste za njeno samostojnost in samobitnost veliko pretrpeli. To je naloga domačih politikov, pa tudi mene, ki bom, – to lahko obljubim – kolikor bom zmogel in znal, vašo zgodbo predstavljal v Evropskem parlamentu. Kajti le resnica o tem, kaj se je dogajalo v tistih temačnih letih, nas bo osvobodila. Svoboda in mir sta tudi tisto, česar si lahko le želimo. Zlasti v današnjih časih, ko se fašizem ponovno prebuja in se skriva za marsikatero samoumevnostjo ali celo našo brezbrižnostjo,« je zbranim na Bučki še povedal Brglez.

Prireditev so popestrili nastopi pevske skupine Klasje iz Škocjana, Lina Dobriha z avtorsko recitacijo o domovini, sopranistka Anja Žabkar ob harmonikarski spremljavi Adija Moškona, Trio Jelinič in Vokalnih 5.

L. Markelj, foto: Jelka Tršinar

