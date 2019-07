Medalje za najboljše vinogradnike

1.7.2019 | 11:40

Skupinska slika prejemnikov medalj s cvičkovo princeso in kraljem cvička na škocjanski cvičkariji v okviru Knoblehjevega v Škocjanu.

Ples župana Jože Kaplerja z Leo Marijo Colarič

Škocjan - V okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2019 so svojo prireditev tudi letos pripravili vinogradniki. Na sobotni t.i. škocjanski cvičkariji so podelili priznanja članom Društva vinogradnikov Škocjan, ki so bili uspešni na 47. tednu cvička, ki je potekalo v Trebnjem.

Škocjanski vinogradniki so letos znova oddali največ vzorcev za ocenjevanje na tednu cvička in z doseženim so zadovoljni - tako so v soboto podelili dve veliki zlati medalji, ki sta ju prejela Franci Matko za cviček in Martin Martinčič za modro frankinjo, 13. zlatih, 24 srebrnih in 24 priznanj za sodelovanje.

Člani društva so z dvajsetimi vzorci svojih vin sodelovali tudi na tretjem meddruštvenem ocenjevanju vin VINIS, ki je bilo letos v Marezigah. Tudi tu so dosegli vrhunske ocene.

Na škocjanski cvičkariji, na kateri je zbrane pozdravil predsednik društva Franci Matko, so na podelitvi medalj sodelovali: aktualni kralj cvička Robert Jarkovič, cvičkova princesa Simona Petretič, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, škocjanski župan Jože Kapler. Program je povezovala prva cvičkova princesa in ambasadorka cvička Lea Marija Colarič-Jakše.

L. Markelj, foto: Marko Kirar