Prek 200 bosonožcev na Šentvid

1.7.2019 | 10:40

Čatež ob Savi - Kakih 200 pohodnikov, po nekaterih ocenah še kar nekaj več, je včeraj spet osvojilo Šentvid nad Čatežem ob Savi. Te, med rekreativci, sprehajalci in turisti priljubljene točke seveda ni težko osvojiti, saj do nje vodijo lepe gozdne poti, a velja poudariti, da so zgoraj omenjeni ta hrib s cerkvico sv. Vida osvojili bosi.

Za mnoge to ni bilo prvič. Pohod je v organizirani in bolj množični obliki potekal letos tretjič, že drugič pod okriljem prireditve Brežice, moje mesto. Organizator pohoda je promotor zdravega življenja, v prvi vrsti pa glasbenik Lojze Ogorevc, ki je tudi letos, ko je prireditev že dosegla precejšnjo množičnost, praktično vse delo opravil skoraj sam.

Bosih nog so se na Šentvid podali ljudje vseh generacij, od najmlajših, med katerimi smo našli celo dve leti in še nekaj mesecev starega fantka, do tistih, ki so si jih naložili že več kot sedemdeset. Pohod je potekal po čateški energijski poti, ob kateri so urejene tudi energijske točke.

Na vrhu je udeležence pričakalo kar nekaj odličnih nagrad: izjemen razgled po brežiško-krški ravnici, zvonenje v cerkvici sv. Vida, hladna voda, koprivin čaj, predvsem pa veselje in druženje s petjem ter harmoniko Lojzeta Ogorevca ob spremljavi njegovih glasbenih prijateljev. Za posladek je skupaj z druščino zapela še Nuša Derenda, ki se je letos že drugič pridružila pohodnikom, Lojze pa zaigral in zapel himno, ki jo je spisal prav za ta pohod.

»Odvrzite čevlje in zakorakajte z nami!« je pisalo v vabilu na pohod. Tako se je tudi zgodilo in mirno lahko verjamemo organizatorju, Lojzetu Ogorevcu, ki ga boste tudi druge dni srečali bosonogega na tej poti, da se bo bosonoga kolona odpravila v hrib tudi naslednje leto. Zato, ker gre za dobrodošlo druženje in za stik z naravo ter še posebej zato, ker je bosih nog hoditi naravno in zelo zdravo.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

