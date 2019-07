Dolenjski jamarski tabor

1.7.2019 | 19:50

Predsednik Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki Franc Curhalek (desno) je kombinirani ekipi jamarskih klubov Brežice in Novo mesto za 1. mesto v speleotlonu izročil nagrado, kolut vrvi. (Foto: M. L.)

Tajnik Brane Čuk z ekipo je v soboto po tekmovanju razglašal rezultate. (Foto: M. L.)

Nagrade za dosežke v speleotlonu so razdeljene. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Za številne dolenjske in tudi nekatere druge jamarje je bil zadnji konec tedna zelo zanimiv, saj je Jamarski klub Kostanjevica na Krki organiziral Dolenjski jamarski tabor.

Po besedah tajnika kostanjeviškega kluba Braneta Čuka, so se poleg kluba gostitelja jamarskega srečanja udeležili še jamarski klubi Brežice, Krka in Novo mesto, Belokranjski jamarski klub Črnomelj in Društvo za raziskovanje jam Ribnica, ter predstavniki nekaterih drugih jamarskih klubov v Sloveniji.

V okviru tabora so med drugim organizirali delavnice in predavanje. V soboto sta se pogovora udeležila tudi kostanjeviški župan Ladko Petretič in predstavnica krškega podjetja Kostak, dr. Nataša Ravbar iz Inštituta za raziskovanje krasa Postojna je predavala o temah, povezanih z jamarstvom.

Sobotni zvečer so namenili speleotlonu, tekmovanju v premagovanju ovir, s kakršnimi se jamarji srečujejo v raziskovanju jam. Včeraj so si udeleženci tabora ogledali nekatere kraške jame v kostanjeviški okolici.

»Sodeč po obrazih udeležencev vemo, da je srečanje dolenjskih jamarjev prava pot za sodelovanje na področju jamarstva ter varovanju jam, narave in voda,« je povedal Franc Curhalek, predsednik Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki.

M. L.

Galerija