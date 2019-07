FOTO: Pokal letos na desno stran Krke

Ob lepem vremenu in prijaznih gostiteljih v Zalogu dobre volje res ni manjkalo. Po dveh tekmovalnih igrah pa so bili letos najboljši veslači iz Srebrnič z druge strani reke.

Tudi tokrat je prireditev povezoval in tekmovanje duhovito komentiral Matjaž Derganc.

Zalog - Dolenjski dnevi na Krki so včeraj v Zalogu poskrbeli za dan prijateljstva, druženja in tekmovanja med okoliškimi vasmi iz straške in tudi novomeške občine. V primerjavi z lansko izvedbo so letošnje poletne temperature poskrbele, da so lahko na Krki izvedli dve tekmovalni igri, za vesla pa je tokrat prijelo devet 6-članskih ekip, in sicer Jurka vas, Prapreče, Podbreznik, Rumanja vas, Prečna, Straža, Zalog, Mraševo in Srebrniče. Na koncu je zmago in z njo pokal odnesla ekipa Srebrnič, lanski zmagovalci, domačini iz Zaloga so bili drugi, tretje mesto pa so zasedli veslači Jurke vasi. V galeriji spodaj je nekaj foto utrinkov s prve polovice tekmovanja.

Že dopoldne so v okviru Dolenjskih dnevov na Krki izvedli še tradicionalni spust od Soteske do Zaloga, dan prej pa so s čolni popeljali tudi otroke iz projekta Botrstvo.

Tekst in foto: M. M.

