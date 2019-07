Nekdanji partnerki grozil z orožjem

1.7.2019 | 13:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Krške policiste so v petek poklicali na pomoč iz okolice Krškega, kjer naj bi moški na dvorišču stanovanjske hiše grozil z orožjem. Takoj so se odzvali, zaščitili žrtev, zoper 29-letnega nasilneža pa uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli pištolo in naboje ter ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Kot so ugotovili, se je nasilnež pripeljal na dvorišče stanovanjske hiše nekdanje partnerke, se sprl z njenimi starši in grozil s pištolo. Z odredbo sodišča so na njegovem domu opravili hišno preiskavo, kjer so našli in zasegli še eno avtomatsko pištolo in naboje. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilništva in neupravičene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Partnerko pretepal ob prisotnosti otrok

Novomeški policisti so v noči na nedeljo prejeli klic na pomoč iz Novega mesta, kjer naj bi nekdo pretepal žensko. Ob prihodu na kraj so zaščitili žrtve nasilja in 47-letnemu moškemu izrekli prepoved približevanja žrtvi. Ugotovili so, da je nasilnež ob prisotnosti mladoletnih otrok fizično napadel partnerko, jo večkrat vrgel ob tla in žalil. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Žrtvi grozil s smrtjo

Policisti PP Novo mesto so v noči na nedeljo 30-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otrokom zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njihovo življenje, osebno varnost in svobodo. Ugotovili so, da je nasilnež žalil svojo partnerko, ji grozil s smrtjo in jo prestrašil. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne službe in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

V prometni nesreči poškodovan kolesar

Trebanjski policisti so bili v soboto nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči v krožišču v Trebnjem. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 61-letna voznica avtomobila, ki je pri zapuščanju krožišča trčila v kolesarja. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Poškodovan voznik kros motorja

V soboto so varuhi reda prejeli klic, da v bolnišnici oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi padel z motorjem. Policisti so ugotovili, da je 16-letni voznik vozil kros motor v okolici Žužemberka. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad motorjem in trčil v zemeljski usek. Motorist se je v nesreči lažje poškodoval.

Povzročitelj nesreče vozil pijan

O prometni nesreči na Ljubljanski cesti so bili novomeški policisti obveščeni v soboto nekaj po 20. uri. Ugotovili so, da je 44-letni voznik avtomobila zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 38-letni voznik. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Policisti bodo na pristojno tožilstvo zoper 44-letnega voznika podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Vlomi in tatvine

Minuli teden je v Drnovem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Na Doblički Gori je med vikendom nekdo vlomil v zidanico in odnesel električno vrtno orodje.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo izsledili državljana Libije, ki se je skrit med tovorom skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje od sobote do danes na območju Čudnega sela, Javorovice, Pustega Gradca, Meniške vasi, Goleka pri Vinici, Dragatuša, Kvasice in Novega mesta izsledili in prijeli 24 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Irana, petimi Pakistana in po tremi državljani Bangladeša, Egipta in Maroka še niso zaključeni.