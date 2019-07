Državni prvak je Domen Novak

1.7.2019 | 17:45

Domen Novak, ko je še nosil dres domače Adrie Mobil. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Letošnji članski cestni državni kolesarski prvak je novomeški kolesar v dresu moštva Bahrain Merida Domen Novak, ki je skupaj s svojima nekdanjima klubskima tovarišema iz Adrie Mobil na državnem prvenstvu v Radovljici Gašperjem Katrašnikom in Markom Kumpom skupaj s še štirimi kolesarji, ki so kasneje odpadli, glavnini pobegnil že na začetku dirke ter bil od njiju v zaključku 150 km dolge preizkušnje močnejši .

Ko so videli, da je stvar postala resna, so se za njimi podali tudi favoriti, a je novomeška trojica delovala usklajeno in odbila vse napade. Zadnji se je za njimi podal prvi zvezdnik slovenskega kolesarstva Primož Roglič, a se mu je takoj priključil lanski prvak in Novakov moštveni kolega Matej Mohorič, ki pa Rogliču v lovu ni pomagal, je pa s tem pomagal Novaku ter mu tako vrnil uslugo z lanskega državnega prvenstva. Novaku na zadnjem klancu ni bilo težko ugnati ubežnih tovarišev, saj sta tako na koncu drugouvrščeni Katrašnik kot tretjeuvrščeni Kump šprinterja in jima kolesarjenje navkreber ne gre tako dobro kot Novaku.

Po nekoliko presenetljivem zmagoslavju je novomeški kolesar s suhokranjskimi koreninami Domen Novak povedal: "Lani se mi je zmaga izmuznila, letos se je sreča obrnila v mojo stran. Od starta se je naredil beg. Najprej nas je bilo v njem sedem, potem pa vsak krog manj. Na koncu smo ostali trije, ves čas smo bili složni. Zadnji krog sem stisnil vse od sebe in se mi je izteklo. Na krogu smo videli, da sem najmočnejši. Katrašnik in Kump sta narekovala ritem, na zadnji klanec sem šel, kolikor je dalo. Državno prvenstvo je posebna dirka, na kateri lahko prav vsak zmaga. Sezono sem začel slabo, imel sem padec. Tri mesece nisem dirkal. Dirka po Sloveniji je bila prva po poškodbi. Nisem si mislil, da sem trenutno tako dober."

I. V.