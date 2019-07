NK Brežice in NK Posavje Krško sklenila sodelovanje

2.7.2019 | 09:00

Vodja Nogometne šole Krško Rok Zorko (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Najmlajši posavski klub NK Posavje Krško se je odločil za sodelovanje z najstarejšim klubom v tej regiji, NK Brežice. Veliko korist vidijo v izmenjavi izkušenj, znanj in strokovnega kadra na področju dela z mladimi. Sporazum so podpisali za obdobje štirih let.

Iz Posavja Krško so sporočili, da bodo v naslednji sezoni sestavili skupni kadetski in mladinski ekipi, ki bosta trenirali v Brežicah pod vodstvom Roka Zorka in Iztoka Zofiča. Tako se želijo prebiti v drugo slovensko nogometno ligo v teh starostnih kategorijah.

Oba nogometna kluba bosta sodelovala tako pri mlajših kot tudi pri članskih kategorijah, kjer pa bosta tekmovala ločeno.

Kot pravijo, je pomemben cilj partnerstva tudi oblikovanje skupne strategije razvoja posavskega nogometa. V obeh klubih skupaj trenira okoli 700 mladih nogometašev pod vodstvom 30 nogometnih trenerjev, zato je to po njihovem jasno sporočilo mladim posavskim nogometašem, da imajo možnost napredovanja in nadaljevanja svoje nogometne poti v članskih vrstah.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je naslednja ključna točka sodelovanja skupna infrastruktura. Brežiški nogometni kamp bo v naslednjih treh letih prenovljen in bo omogočal pripravo in izvedbo treningov na najvišji ravni.

Podpis pogodbe med kluboma je po pisanju STA prvi uradni korak projekta Združeno Posavje, ki so ga trenerji mladih v Krškem, takrat še v okviru nogometne šole NK Krško, prvič predstavili lani. Vodstvo NK Krško je takrat brez vnaprejšnjega opozorila in brez argumentov enostransko odpovedalo pogodbo o sodelovanju z nogometno šolo NK Krško. Vseh 21 trenerjev se je zato odločilo za odhod iz NK Krško. Nezaupnico trenutnemu vodstvu so izkazali tudi številni igralci iz vrst mladincev in kadetov, so še zapisali.

Trenerji mladinskih ekip so bili prepričani, da so NK Krško zanimale zgolj finance nogometne šole, ki so bile v letu 2018/19 bogatejše za 207.600 evrov sredstev Evropske nogometne zveze, namenjenih izključno mladim. Kot so povedali trenerji, si niso želeli, da bi mladi ostali ujetniki dolgov članskega nogometa.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 46m nazaj Oceni siromak še nogometni k- Krka se povežite pa bomo skupa jokali Preglej samo prijavljene komentatorje