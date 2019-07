Gorela klima na strehi hotela

2.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.29 uri so posredovali gasilci PGE Krško v hotelu City Krško, kjer je prišlo do požara na zunanji enoti klimatske naprave na strehi objekta. Gasilci so zavarovali kraj, odklopili električno napeljavo, pogasili požar in objekt pregledali s termo kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 16.15 je v industrijski coni v Kanižarici v Črnomlju gorelo na deponiji odpadnega materiala. Gasilci PGD Črnomelj so požar na 50 kvadratnih metrih omejili in pogasili.

Ob 21.17 je ob ulici Stara cesta v Straži gorela suha trava. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar na površini približno 300 m2.

Ob 21.41 so v naselju Lipnik, občina Trebnje, gorele suhe veje in listje. Gasilci PGD Ponikve in Trebnje so pogasili požar na površini 150 m2.

Ob 22.10 se je nad Gričkom pri Željnah v občini Kočevje vil gost črn dim. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so pogasili kup gorečih kablov na površini okoli dva kvadratna metra.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod proti Podzemlju;

- od 8.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE in TP PODZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1, TP ČRMOŠNJICE 2, TP DOL. TEŽKA VODA 2, TP DOL. TEŽKA VODA;

- od 10.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, TP SV SKLADIŠČE, TP LAKOVNICE, TP STRANSKA VAS 2, TP STRANSKA VAS, TP UŠIVEC, TP BIRČNA VAS, TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ZAPUŽE izvod SVETA HELENA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.