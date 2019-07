V metanju motorke Denis Sevnšek postavil nov svetovni rekord

2.7.2019 | 07:40

Svetovni rekorder Denis Sevnšek z motorko.

Kočevje - Pred šestimi leti so se v kočevskem društvu za turizem, rock, rekreacijo in relaksacijo domislili organizacije svetovnega prvenstva v metanju motorne žage.

Obrobna prireditev v okviru tamkajšnje polletne Rock scene postaja ena pomembnejših v mestu ob Rinži, ki je minuli konec tedna na prizorišču v Gaju privabila skoraj dva tisoč glavo množico. Slednja je na asfaltnem igrišču s tribunami in osrednjim metalnim prostorom nasutim s peskom, stoje spodbujala 32 tekmovalcev, ki so v dveh kvalifikacijskih serijah napenjali mišice, kdo bo najdlje zalučal 9,45 kilogramov težko motorno žago proti Podgorski ulici.

Še bolj napeto je bilo v finalni serji osmerice , ko so mišičnjaki v treh poskusi lovili najdaljšo daljavo. »Upoštevajte kraljičina (atletska) pravila z izstopom in vstopom na metališče vred,» je v imenu sodniške komisije napotke oznanila Vesna Jerbič Perko. »V tem možu je še rezerve, ta met bo šel čez desetko,« so firbci klicali domačega matadorja, 33- letnega Denisa Sevnška. V prvi finali seriji je podrl svetovni rekord Daniela Đukarića (BiH) 10,06 metrov, doseženega pred dvema letoma. Žaga je pristala pri 10,35 metrih. V drugi seriji jo je vrgel dva centimetra dlje in popravil nekaj minut star rekord.

»Bil sem sproščen. Usklajenost rok in nog je pač naredila svoje. Temu sem dodal še jezo in trmo,» je dejal Denis, ki je sicer na tem tekmovanju zmagal že četrtič. Za njim sta se, tako kot v predtekmovanju, uvrstila Tadej Hribar (Trebnje) 9,95 metra in Andrej Kostevc (Škofljica) 9,09 metra.

Besedilo in foto: Milan Glavonjić