Supali, vozili kanuje, preizkušali kulinarično ponudbo…

2.7.2019 | 10:30

Reka Krka nudi veliko možnosti za preživljanje prostega časa.

Zbranim govori Boštjan Grobler.

Novo mesto - Pretekli konec tedna, od 28. do 30. junija, je v Novem mestu potekal že tretji dogodek v okviru projekta Turizem partnerskih mest - CUT (Culture Twinning: Twinning Tourism Promoting Cultural Heritage), ki ga koordinira Mestna občina Novo mesto.

Deset partnerjev se je družilo ob spoznavanju turističnih produktov, ki so jim jih predstavili predstavniki Novega mesta, na čelu s podžupanom Boštjanom Groblerjem.

Glavni namen projekta je vzajemna promocija kulturnega turizma in turističnih ponudb v trdni mreži pobratenih mest z vključevanjem kulturne dediščine partnerskih mest. Udeleženci projekta so partnerska mesta Novega mesta: Bihać, Bühl, Herceg Novi, Langenhagen, Torunj, Trnava in Vilafranca del Penedès, ter Evropsko združenje za lokalno demokracijo - ALDA. Partner v projektu je tudi Razvojni center Novo mesto. 28 udeležencev je tako preizkušalo turistične produkte in turistični program Novega mesta, od supanja in vožnje s kanuji po reki Krki, preizkušanja lokalne gostinske in kulinarične ponudbe, obiska frančiškanov in razstave v Dolenjskem muzeju pa vse do sodelovanja na Prazniku situl. V okviru projekta so partnerji že vzpostavili spletno stran www.culture-twinning.com, kjer bodo na voljo vse turistične ponudbe partnerskih mest, ki bodo omogočale številne ugodnosti za občane vseh mest. Svojo turistično ponudbo je že konkretiziral Herceg Novi.

Letos Mestna občina Novo mesto obeležuje tudi 25. obletnico sodelovanja s katalonskim mestom Vilafranca del Penedès, kar je skupaj s partnerji proslavila na slavnostni prireditvi v petek, 28. junija, v Parku Rastoče knjige. Naslednji dogodek Twinning turizma bo potekal od 6. do 8. septembra v Trnavi na Slovaškem.

