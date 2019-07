Simpozij in akademija o Knobleharju

2.7.2019 | 14:30

Knobleharjeva skulptura pred župnijskim domom v Škocjanu, kjer bo v petek potekala slovesna akademija v spomin na 200-letnico njegovega rojstva.

Škocjan - V Knobleharjevem letu, ko mineva dvesto let od rojstva misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, škocjanskega rojaka, so se v občini potrudili, da bi Slovenci bolje spoznali tega pomembnega moža. V dneh okrog njegovega rojstnega dne, to je 6. julij, bo potekalo tudi osrednje praznovanje.

Občina Škocjan v sodelovanju s Škofijo Novo mesto ta četrtek ob 18. uri organizira v Baragovem zavodu simpozij o Ignaciju Knobleharju. Spregovorili bodo izbrani strokovnjaki: dr. Bogdan Kolar (predavanje z naslovom Misijonski duh Cerkve na prehodu iz 18. v 19. stoletje) , dr. Stane Granda (Socialno in kulturno okolje Knobleharjeve mladosti), s. dr. Ivanka Tadina (Ignacij Knoblehar (1819-1858): Odličen apostol črnih) in dr. Marko Frelih (170 let Knobleharjeve muzejske zapuščine).

Slovesna maša in akademija

V petek bo ob 18. uri v župnijski cerkvi v Škocjanu slovesna maša - somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil beograjski nadškof in škocjanski rojak msgr. Stanislav Hočevar. Ob 20. uri bo pred župnijskim domom sledila osrednja akademija ob občinskem prazniku v spomin na 200-letnico Knobleharjevega rojstva. Slavnostni govornik bo dr. Blaž Jezeršek, eden največjih poznavalcev islama.

Obeta se tudi zanimiv kulturni program, med drugim bo zapela mezosopranistka Irena Yebuah Tiran, nastopil bo združeni mešani pevski zbor KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, ki bo zapel Knobleharjevo himno, ki jo je uglasbil Aleš Makovac, premierno bo izvedenena Kantata Aleksandre Naumovski Potisk, Misijonar - Kantata o Ignaciju Knobleharju z vrhunskimi solisti: Katarino Perger, Matejem Vovkom, Zdravkom Pergerjem, Manco Oberstar in Gregorjem Klančičem.

Letošnje praznovanje se bo zaključilo v soboto s slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo občinskih nagrad in priznanj ter zvečer ob 21. uri z operno predstavo Tosca pred občinsko stavbo.

Besedilo in foto: L. Markelj