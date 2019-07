Srečanje pri Kalinu

2.7.2019 | 11:40

Pevci KUD Slavček Velika Dolina (Foto: M. L.)

Podžupan Jure Pazdirc je zbrane nagovoril v imenu brežiške občine. (Foto: M. L.)

V znamenju tradicije, ki tudi slovenski strani ni čisto tuja. (Foto: M. L.)

Srečanje je bilo priložnost, da prijatelji spet sedejo za skupno mizo. (Foto: M. L.)

Obrežje, Bregana - Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem in mesto Bregana sta pod pokroviteljstvom župana občine Brežice Ivana Molana in samoborskega župana Kreša Beljaka včeraj organizirala na Obrežju in Bregani na prostoru med gostilno Kalin in nekdanjo tovarno Šavrić praznovanje šeste obletnice vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. Dogodek so si zamislili kot neformalno druženje prebivalcev in sorodnih kulturnih društev z obeh strani slovensko-hrvaške meje in je tako tudi potekalo.

Na slovensko stran na obrežju pri gostišču Kalin so prišli hrvaški udeleženci praznovanja, kjer so jih sprejeli brežiški podžupan Jure Pezdirc, predsednik in tajnica krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja in Rajka Križanac ter predstavniki nekaterih društev in drugi prebivalci. Po pogostitvi in priložnostnem kulturnem programu so zbrani šli čez državno mejo na Bregano. Tam so na uradni slovesnosti udeležence srečanja nagovorili brežiški podžupan Jure Pezdirc ter v imenu hrvaške strani namestnik samoborskega župana Željko Stanec in namestnik župana zagrebške županije Hrvoje Frankić. Vsi so poudarili, da prebivalci z obeh strani meje na tem območju sodelujejo in izrazili pričakovanje, da se bodo taki dobri stiki tudi nadaljevali. Na tem območju občine in podjetja sodelujejo tudi gospodarsko. Kot je rekel Jure Pezdirc, sta tudi Slovenija in Hrvaška v zadnjem obdobju občutno okrepili gospodarsko sodelovanje.

Nastopili so KUD Slavček Velika Dolina, KUD Licitar Bregana, samoborsko društvo Etno-fletno, KUD Oštrc Rude in ansambel Džuboks. Spored je vodila Đurđica Pleše Vujica, ki je z glasbeniki KUD Oštrc tudi zapela.

Med dobro obiskanim srečanjem, ki je bilo šesto zapored, so prebivalci lahko prosto prehajali državno mejo.

M. L.

Galerija