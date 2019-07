Jon srebrn na geografski olimpijadi

2.7.2019 | 15:50

Jon Judež ob osvojitvi srebrne medalje na geografski olimpiadi z mentorico Polonco centa.. (Foto: Elizabeta Grmek Romih)

Novo mesto, Beograd - Jon Judež, maturant Gimnazije Novo mesto, je osvojil srebrno medaljo na 5. geografski olimpijadi Srednje, Južne in Jugovzhodne Evrope.

Olimpijada, na kateri se je pomerilo skoraj 80 udeležencev iz 8 držav, je potekala od 23. do 26. junija v Beogradu. Tekmovalci so se pomerili v ločenih kategorijah osnovnošolcev in srednješolcev. Slovenske barve sta na tekmovanju častno branila tudi dva Novomeščana, Jon Judež z Gimnazije Novo mesto in Lara Velkavrh iz Osnovne šole Bršljin. Jon je s srebrno medaljo dosegel najboljši slovenski rezultat, Lara pa je domov prinesla bronasto medaljo.

Jon Judež se je na olimpijado uvrstil po poglobljenih pripravah in zahtevnih izbirnih tekmovanjih na šolski, območni in državni ravni, kjer je vedno posegal po najvišjih mestih. S svojim rezultatom na državnem tekmovanju se je uvrstil v slovensko ekipo za svetovno olimpijado, ki bo v konec julija v Hong Kongu. Kot bodoči študent fizike se bo v tem času sicer raje udeležil olimpijade iz astronomije, ki bo istočasno potekala na Madžarskem.

»Z osvojitvijo srebrne medalje na evropski olimpijadi je Jon na najlepši možni način zaključil svojo sedemletno geografsko tekmovalno pot, tlakovano z zlatimi priznanji;2 pravi njegova mentorica Polonca Centa.

L. M.