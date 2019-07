Mladi prostovoljci z obiskom razveselili starejše

2.7.2019 | 13:00

Udleženci tabora so zakurili pravi taborniški ogenj in si pripravili slastno večerjo.

Obisk gospoda Frančiška

Skupinska slika udeležencev tabora

Otočec - Na Otočcu je te dni potekal že 14. tabor mladih Moč humanosti, ki ga organizira novomeški Rdeči križ. Tabor je po besedah vodje Tine Papež med sabo povezal več generacij in znova pokazal, kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Tabora se je udeležilo 16 prostovoljcev in štirje mentorji, ki so s svojo pozitivno naravnanostjo dokazali, da zmorejo spreminjati svet. V OŠ Otočec so jih gostili, saj so tam prebivali in poskrbeli za prehrano in dobro počutje vseh udeleženih. Namen in cilji tabora so bili aktivno preživljanje prostega časa, vzgoja za strpnost in solidarnost, seznanjanje z vrednotami in načeli Rdečega križa, nenasilna komunikacija, prostovoljno delo ter pomoč starejšim ljudem.

Prostovoljci, ki so se udeležili tabora, so prišli iz različnih srednjih in tudi osnovnih šol. Skozi različne dejavnosti so dokazali, da so si ne glede na razlike med sabo tudi zelo podobni. To so pokazali z spoštljivo in odgovorno držo ter nesebično podporo, ki so jo izkazali drug do drugega.

V dopoldanskem času so mladi opravljali terensko delo. Obiskali so sedem starejših oseb na območju KORK Otočec. Ti obiski so bili namenjeni druženju, pogovoru ter opravljanju manjših hišnih opravil. Mladi so spoznali življenjske svetove starejših ljudi, njihove zanimive in poučne zgodbe ter skupaj z njimi soustvarjali nepozabno izkušnjo. Ena skupina mladih se je v sklopu terenskega dela vključila v akcijo pri Rajkovih v Podhosti, kjer so s prostovoljko Nušo Rustja ter udeleženci programa socialne aktivacije na OZ RKS Novo mesto pomagali pri čiščenju hiše in okolice.

V popoldanskem času so mentorji za udeležence tabora pripravili socialne igre in delavnice (spoznavne igre, družbeno aktualne teme, tematski večeri, športne aktivnosti, …), s katerimi so prispevali k pozitivni skupinski dinamiki. Popoldneve so si zapolnili tudi z ogledom filma Revni milijonar, zakurili so celo pravi taborniško ogenj in si na njem sami pripravili slastno večerjo.

Organizatorji se za pomoč pri izvedbi tabora zahvaljujejo prostovoljcem KORK Otočec, OŠ Otočec in sploh vsem podpornikom in sodelujočim.

L. M., foto: OZ RK Novo mesto