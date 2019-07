Jutri z Revozovih trakov prvi serijski clio 5!

2.7.2019 | 18:50

Novo mesto - Jutri bo s trakov novomeškega proizvajalca Renaultovih vozil tudi uradno zapeljal prvi novi clio pete generacije in s tem naznanil redno serijsko proizvodnjo. Clio je z različnimi generacijami najbolj prodajan model avtomobila v Sloveniji, v novomeški tovarni pa so jih doslej izdelali že skoraj dva milijona.

V Revozu na slovesnem dogodku pričakujejo tudi predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo ta na otvoritvenem dogodku naložbe BJA v Revozu, kar je interna oznaka za projekt serijske proizvodnje vozil Renault clio pete generacije, nagovoril prisotne.

Revoz je največji slovenski izvoznik in edini proizvajalec avtomobilov v državi, ki zaposluje več kot 3500 ljudi. Pri svojem poslovanju dosega nadpovprečno visoko dodano vrednost na zaposlenega. Podjetje je usmerjeno predvsem v proizvodnjo manjših vozil in se želi znotraj Skupine Renault in Zveze Renault Nissan Mitsubishi uveljaviti kot referenčna tovarna, ki dosega najvišjo raven učinkovitosti in kakovosti, ter si tako zagotoviti prihodnost znotraj avtomobilskega industrijskega sistema.

Tudi zaradi zgoraj naštetega je lani slovenska vlada odobrila 6 milijonov evrov finančne spodbude za izgradnjo proizvodne linije za model BJA v tej tovarni. Kot sporočajo, so denar izplačali v dveh tranšah, in sicer v letu 2018 4,4 milijona in letos 1,5 milijona evrov. Vrednost celotne naložbe je sicer 90 milijonov evrov.

B. Dušič Gornik