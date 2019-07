S ceste v jarek

Danes ob 5.24 je na cesti Velike Brusnice—Gabrje v občini Novo mesto voznica osebnega vozila zapeljala s ceste v obcestni jarek. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali policistom in reševalcem ter vozilo potegnili nazaj na cestišče.

Nalet dveh vozil

Danes dopoldne ob 9.39 je v križišču Gubčeve ceste in Cankarjeve ulice v Trebnjem prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter odstranili vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorela njiva s pšenico

Danes ob 10.15 je pri naselju Gorica v občini Krško gorelo strnišče. Požar se je tudi razširil na bližnjo njivo s pšenico. Požar na površini okoli deset arov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

