Razkrivalo strehe, podiralo drevesa, razbijalo okna ...

3.7.2019 | 07:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ogromno dela je sinočnje neurje z močnim vetrom spet povzročilo dežurnim službam. Predvsem na trebanjskem koncu je veter razkril več streh stanovanjskih in gospodarskih objektov, na mirnski šoli je denimo veter razbil okna telovadnice, voda je bila v kuhinji zaporov na Dobu in tako naprej. Prizadeto je bilo tudi Posavje. V nadaljevanju navajamo poročilo novomeškega centra za obveščanje:

DOLENJSKA

Ob 18.00 sta na cesti Zalisec-Bič, občina Žužemberk, dve podrti drevesi zaprli cesto. Drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 18.22 sta podrti drevesi ovirali promet na cesti Žubina - Doljni Vrh, občina Trebnje. Razžagali in odstranili so jih dežurni delavci Komunale Trebnje.

Ob 18.30 je v naselju Goljek, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 18.30 je v Puščavi, občina Mokronog Trebelno, podrto drevo oviralo promet na cesti. Razžagali in odstranili so ga dežurni delavci Komunale Trebnje.

Ob 18.30 je na cesti Roje pri Čatežu—Čatež, občina Trebnje , drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so odstranili podrto drevo in poskrbeli za pretočnost ceste.

Ob 18.30 je na cesti Ševnica—Brezovica pri Mirni, občina Mirna, drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Ševnica so odstranili podrto drevo in poskrbeli za pretočnost ceste.

Ob 18.38 so v Slovenski vasi, občina Šentrupert, meteorne vode zalile kuhinjo v Zavodu za prestajanje kazni Dob. Vodo so izčrpali gasilci PGD Šentrupert.

Ob 18.45 so bili zaradi naraslih meteornih vod, zabiti propusti pod lokalno cesto v Volčjih njivah, občina Mirna. Gasilci PGD Mirna so odstranili vejevje in sprostili pretok vode.

Ob 18.50 je močan meter razkrival strehe na Glinku, občina Mirna. Gasilci PGD Mirna so z opeko in gradbeno folijo prekrili strehi na dveh stanovanjskih objektih.

Ob 19.00 je na Sokolski ulici v Mirni, pri Domu Partizan, močan veter podrl ograjo. Gasilci PGD Mirna so zavarovali kraj dogodka in do konca odstranili ograjo.

Ob 19.00 je na Cesti na Fužine, občina Mirna, močan veter razbil več oken na telovadnici OŠ Mirna. Gasilci PGD Mirna so odstranili tri okna in zaščitili objekt.

Ob 19.00 je na cesto Mirna - Podlog, občina Mirna, močan veter podrl več dreves. Gasilci PGD Mirna so razžagali in odstranili 5 dreves.

Ob 19.05 je v Rojah pri Čatežu, občina Trebnje , močan veter razkril ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 19.10 je na ulici Glavna cesta, občina Mirna, močan veter s strehe stanovanjske hiše odtrgal kovinsko obrobo. Obroba, ki je visela s strehe in ogrožala mimoidoče, so odstranili gasilci PGD Mirna.

Ob 19.10 je v naselju Goljek, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 19.10 so gasilci PGD Škocjan na cesti v Škocjanu očistili več zamašenih meteornih jaškov in podrto prometno signalizacijo.

Ob 19.10 je v Velikem Gabru, občina Trebnje močan veter razkril ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Gaber prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 19.11 so gasilci PGD Semič na Metliški cesti v Semiču prekrili ostrešje balkona.

Ob 19.29 je v Ravnah nad Šentrupertom, občina Šentrupert, močan veter razkril strehe na več gospodarskih objektih. Gasilci PGD Šentrupert so z opeko in gradbeno folijo pokrili okoli 50 kvadratnih metrov strehe na treh gospodarskih objektih.

Ob 19.30 sta na cesti pred naseljem Zaloka, občina Šentrupert, podrti drevesi onemogočali promet. Gasilci PGD Šentrupert so ju razžagali in odstranili.

Ob 19.30 je v Bistrici, občina Šentrupert, močan veter razkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentrupert so ponovno prekrili okoli 20 kvadratnih metrov strehe.

Ob 19.30 je na cesti Medvedjek-Šentlovrenc, občina Trebnje padlo več dreves na cesto. Gasilci PGD Šentlovrenc so očistili in odstranili 3 drevesa in poskrbeli za pretočnost ceste.

Ob 19.37 je močan veter razkril streho industrijskega objekta na Dobu, občina Šentrupert. Gasilci PGD Šentrupert so z gradbeno folijo prekrili okoli 250 kvadratnih metrov strehe in očistili zalite prostore.

Ob 19.40 je na cesti Kriška Reber—Križ, občina Trebnje, drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so odstranili podrto drevo in poskrbeli za pretočnost ceste.

Ob 19.41 je v Slovenski vasi, občina Šentrupert, močan veter razkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentrupert so z gradbeno folijo pokrili okoli 3 kvadratne metre strehe.

Ob 19.50 je v Rojah pri Čatežu, občina Trebnje , močan veter razkril ostrešje stare in nove stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 19.58 je na cesti Črnomelj-Griblje, pri odcepu za naselje Pavičiči podrto drevo oviralo promet, katerega je odstranil dežurni cestnega podjetja.

Ob 20.12 je na cesti Mačkovec—Čatež, občina Trebnje, padlo več dreves na cesto. Gasilci PGD Velika Loka, Šentlovrenc in Čatež pod Zaplazom so očistili in odstranili 7 dreves in poskrbeli za pretočnost ceste.

Ob 20.25 je na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje gasilnega doma. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 20.45 je na cesti Soteska-Loška vas, občina Dolenjske Toplice, padlo drevo na cesto. Delavec cestnega podjetja je odstranil drevo.

Ob 20.53 je na cesti Semič-Gradac, pri naselju Stranska vas pri Semiču, občina Semič, močan veter nalomil drevesa in prevrnil komunalne zabojnike. Delavec cestnega podjetja je očistil cestišče in pospravil zabojnike.

Ob 20.55 je na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 21.00 je v naselju Zagorica pri Čatežu, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 21.30 je na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 21.54 je na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 22.19 je na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje, močan veter razkril ostrešje garaže. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so prekrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 22.44 je na Trebanjskem Vrhu, občina Trebnje , močan veter podrl drevo na stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so odstranili drevo in prekrili ostrešje s strešno kritino in gradbeno folijo.

POSAVJE

Območje občine Sevnica je v popoldanskih urah zajelo neurje. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, Boštanj, Tržišče, Studenec, Loka, Breg, Poklek, Blanca in Zabukovje, ki so izčrpali vodo iz štirinajstih objektov, zavarovali dva zemeljska plaza in odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjski objekt ter nudili pomoč delavcem Komunale in CGP pri čiščenju cestišč.

Območje občine Krško: na ceste se je podrlo več dreves, ki so jih odstranili delavci podjetja Kostak in CGP.

Območje občine Brežice: gasilci PGD Brežice, PGD Veliki Obrež in PGD Mihalovec so izčrpali vodo iz treh stanovanjskih objektov in podvoza na regionalni cesti. Ceste so očistili delavci podjetja Komunale in CGP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 10.00 in 14.00 na območju TP ŠENTRUPERT VAS izvod DESNO-ZAVRL.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 26. 6. 2019 do 4. 7. 2019 od 8.00 do 15.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS, TP LAKOVNICE, TP RAKOVNIK, TP STRANSKA VAS 2, TP SV SKLADIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO na izvodu VAS DESNO V HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 2 med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Lokve izvod Čerenc med 10. in 12. uro.

M. K.