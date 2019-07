Bohorska konjenica se je predstavila

3.7.2019 | 10:20

Krško - Društvo Bohorska konjenica je tudi letos pripravila dneve odprtih vrat. Ti so poleg pohoda po meji občine Krško, ki je tokrat potekal v prvi polovici junija, ena izmed pomembnejših aktivnosti v letošnjem letu. Člani društva so tako prikazali svoje delovanje, pri čemer povabili ljubitelje konj na spoznavanje, druženje in uživanje v neokrnjeni naravi.

Društvo deluje že 20 let in sedaj šteje okrog 35 članov. V prostorih, ki jih je že kmalu po začetku ustanovitve pridobilo od Gozdnega gospodarstva na tako imenovanem ‘Federmausu’ na pobočju Bohorja, imajo urejen hlev za konje, v njih pa je možno tudi prespati. Pogosto se tukaj ustavijo konjenice na večdnevnih pohodih iz drugih delov Slovenije, pa tudi Hrvaške.

»Članom društva je predvsem pomembno, da vsem, ki se želijo ljubiteljsko ukvarjati s konji, posredujejo svoje znanje in dolgoletne izkušnje, saj so konji občutljive in pametne živali, ki potrebujejo posebno skrb in razumevanje. Prepogosto se zgodi, da pridejo v roke neodgovornim lastnikom, ki nimajo ‘glave na pravem mestu’. Zato bi v društvo želeli privabiti tudi čim več podmladka, saj se konji vse bolj vračajo v naše okolje in je pravilna skrb zanje zelo pomembna,« so sporočili iz Društva Bohorska konjenica.

