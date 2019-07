Roparja zlatarne še iščejo

3.7.2019 | 11:20

Zlatarna Bartol, edina zlatarna v Šentjerneju, je do nadaljnjega zaprta

Šentjernej, Novo mesto - Poročali smo že, da je prejšnjo sredo dopoldne je v Zlatarno Bartol sredi Šentjerneja vstopil neznani moški v temnih oblačilih in motoristično čelado na glavi, ter od zaposlene prodajalke zahteval, da mu izroči nakit. Obenem ji je grozil s pištolo. Odnesel je večjo količino zlatega nakita in pobegnil.

Policisti so takoj šli v akcijo za izsleditev roparja, a zaenkrat jim ga še ni uspelo dobiti. »Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo in izvedbo drugih ukrepov za izsleditev storilca ropa. Pozivamo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, da nam to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200,« pravi predstavnica za stike z javnostjo na PU Novo mesto Alenka Drenik.

O srhljivem ropu sredi Šentjerneja, v katerem k sreči nihče ni bil poškodovan, je za naš časopis pretresena spregovorila Irena Bartol, mama sina Toma, vodje šentjernejske zlatarne, ki je bil ravno takrat na dopustu, ona pa ga je nadomeščala. O tem si boste lahko prebrali več v jutrišnjem Dolenjskem listu.

Roparji se pripravljajo, bodite pozorni

Ilustrativna fotografija. (Foto: arhiv DL)

V zadnjih letih so na območju PU Novo mesto obravnavali dva ropa in dva vloma v zlatarno. Rop zlatarne v Brežicah so novomeški kriminalisti uspešno preiskali, prav tako vlom v zlatarno v Novem mestu, rop zlatarne v Brežicah in vlom v zlatarno na Dvoru pa do zdaj še nista preiskana.

»Ugotavljamo, da storilci pred ropom izbrani objekt nekaj časa opazujejo in preučujejo. Pogosto še prej pod pretvezo, da so stranke, preučujejo tudi notranjost objekta, varnostne ukrepe, število osebja, ipd. Izjemno pomembno je zavedanje posameznikov in pravnih oseb o varnostnih ukrepih in samozaščitnem ravnanju. Preventivni ukrepi namreč lahko v veliki meri odvrnejo storilce od izbire objekta napada, preprečijo ali otežijo izvedbo kaznivega dejanja, pa tudi pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja. Ponudba tehničnega fizičnega in drugega varovanja zagotavlja izbiro najbolj primernih zaščitnih ukrepov, investicije v varnostne ukrepe pa so neprimerljive z osebno varnostjo ljudi,« na naše vprašanje, kaj storiti za večjo varnost, odgovarja Alenka Drenik.

Policija svetuje, da žrtve kaznivih dejanj ropov poskušajo ostati čimbolj mirne, da z roparjem ne skušajo fizično obračunati, ampak si o njem zapomnijo vse posebnosti in podrobnosti. O ropu naj čim prej obvestijo policijo in kraja dejanja ne spreminjajo (ne pospravljajo ipd.). Vse, ki bi zaznali kakršne koli sumljive okoliščine, ki bi kazale na priprave na tovrstna kazniva dejanja, pa pozivajo, da to takoj sporočijo na številko 113.

Besedilo in foto: L. Markelj