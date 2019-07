Prijeli tihotapca in tujce

3.7.2019 | 12:20

Foto: Arhiv DL

Policisti so na območju Šentjerneja včeraj ustavili osebni avtomobil znamke Volkswagen. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Maroka v vozilu prevaža tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku, petim državljanom Sirije, državljanu Tunizije in državljanu Maroka so odvzeli prostost in jih pridržali, zasegli so tudi avtomobil. 26-letnega osumljenca kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Dva tujca sta v postopkih izrazila namero za mednarodno zaščito, ostale pa bodo policisti predali hrvaškim varnostnim organom.

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti na območju Belčjega Vrha izsledili in prijeli še štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Pakistana in državljanom Bangladeša še niso zaključeni.

Vlomil v brunarico

Med 17. junijem in 1. julijem je na Otočcu nekdo vlomil v brunarico in odnesel električno ročno orodje.

M. Ž.