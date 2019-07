Kam s tonami še uporabnih reči?; Zemlja in prijatelj na vrvi; Županu tokrat ploskali

3.7.2019 | 17:30

V ponedeljek se je iztekel rok, do katerega bi morala trenutne prostore ob tržnici na Sokolski 8 po štirih letih zapustiti novomeška Reciklarna, trgovina s še uporabnimi in obnovljenimi starimi stvarmi. Edini tukajšnji center ponovne rabe stvari z birokrati na novomeški občini in županom ni uspel skleniti dogovora o podaljšanju najemne pogodbe, grozijo mu izvršbe in ogrožena je zaposlitev treh delavk. Je za vse skupaj res kriva le »usodna birokratska napaka« oz. za en dan zamujeni podpis najemne pogodbe?

Zemlja in prijatelj na vrvi

Zemlja in prijatelj na vrvi je naslov članka v Dolenjskem listu. Na kaj ste ob tem pomislili? Vrv, na kateri je obešen prijatelj, je v tem primeru vrv življenja, ki med sabo v podzemlju povezuje jamarje, ki danes prodirajo čedalje globlje in v čedalje bolj nevarne svetove, zato morajo čedalje več pozornosti posvečati varnosti. Temu so se posvetili tudi na nedavnem taboru v Kostanjevici.

Županu tokrat ploskali

Si predstavljate, da občani ploskajo županu. Pa ne zato, ker se to spodobi, ko je imel govor na začetku pomembnega dogodka, ampak ko jim razloži, kako porazno in prazno je stanje v občinski blagajni. Tudi to se je zgodilo. Kje? preberite v Dolenjskem listu.