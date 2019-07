FOTO: Veter odkrival strehe in podiral drevesa

3.7.2019 | 13:00

Neurje je svoje posledice pustilo tudi v središču Ivančne Gorice. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Neurje, ki je včeraj popoldne pustošilo po Sloveniji, je povzročilo kar nekaj škode tudi občini Ivančna Gorica. Po prvih podatkih je bilo najhujše v centru Ivančne Gorice, kjer je razkrivalo ostrešje stavb in podiralo drevesa, so sporočili iz ivanške občine.

»Največ škode je zagotovo povzročilo na stavbi gostinskega lokala The Prince pub in fitnes studia Energy v Ivančni Gorici, kjer je razkrilo pločevinasto streho. Prav tako je veter odpihnil svetlobne kupole v dolžini 20 metrov nad skladiščnimi prostori podjetja IMP Armature v Ivančni Gorici,« so povzeli na občini. Pri obeh dogodkih so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ivančna Gorica in Stična.

Poleg tega je podiralo številna drevesa po občini, na Cesti občine Hirschaid, ki pelje proti Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica, pa je odlomilo dve lipi v drevoredu lip, zasajenem v spomin ob 10-letnici pobratenja med občinama Ivančna Gorica in Hirschaid, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: G. Stopar

Galerija