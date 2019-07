Močan veter poškodoval tudi osnovno šolo

3.7.2019 | 16:00

Na Mirni je včeraj močan veter podrl drevesa pred osnovno šolo.

Ravnateljica OŠ Mirna Anica Marinčič

Na Trebanjskem Vrhu je drevo padlo na stanovanjsko hišo.

Marjan Urbančič

Mirna, Trebanjski Vrh - Zjutraj smo poročali o včerajšnjem neurju, ki je med drugim zajelo tudi Mirnsko in Temeniško dolino. Na Mirni je močan sunek vetra potisnil okno v notranjost telovadnice, ob padcu na tla pa se je steklo razletelo po parketu. Pred šolo smo ob današnjem obisku šole opazili tudi podrta drevesa. Dva so danes požagali iz preventivnih razlogov.

»Eno drevo je včeraj za las zgrešilo stavbo šole. Padlo je ravno med spomenikom in objektom. Imeli smo načrt, da bi ta drevesa podrli, ravno iz razlogov, da ne bi na koga padla, a zaradi sence, ki jo dajejo, smo malo odlašali. Drevesa so bila namreč popolnoma zdrava,« je povedal ravnateljica mirnske osnovne šole Anica Marinčič, ki je včeraj takoj, ko se je sprožil alarm, prihitela do šole. S hišnikom sta naredila ogled in komajda verjela svojim očem, kaj se je zgodilo. Največ škode je bilo v telovadnici. S hišnikoma so previdno pometli steklo po telovadnici in hitro začeli brisati vodo s parketa. Na pomoč so prišli tudi gasilci PGD Ševnica in PGD Mirna, ki so odstranili ostanke razbitega okna, nesrečo pa si je ogledal tudi mirnski župan Dušan Skerbiš. »Vsem se zahvaljujem za hitro intervencijo,« je dejala Marinčičeva, ki ocenjuje, da bo škoda verjetno kar velika.

K sreči takrat nikogar ni bilo v telovadnici. Močan veter je odtrgal tudi obrobe strehe na telovadnici in šoli. Eno je celo odneslo tako daleč, da je poškodovala fasado šole. »Danes popoldan bomo šli še na streho telovadnice. Morda je obrobo, ki je je odneslo povsod, poškodovala streho, ki je pokrita s siko, ki pa vemo, da se lahko hitro rani,« še dodaja ravnateljica. S sanacijo so že začeli, na roko pa jim gre vsaj to, da so šolske počitnice.

Ustavili smo se tudi na Trebanjskem Vrhu, kjer je včeraj močan veter razkril nekaj stanovanjskih objektov, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje, podrl pa je tudi drevo na stanovanjsko hišo. Na srečo nanjo ni padlo z vso težo, kajti zaustavil ga je kamniti zid, tako da je samo nekoliko poškodovalo streho. Ob našem obisku lastnice ni bilo doma, bližnji sosed Marjan Urbančič pa je dejal, da se je včeraj kar naenkrat stemnilo, potem pa je začelo močno pihati. »Drevesa je kar obračalo in zvijalo do tal. Začelo je tudi deževati, a naliv ni bil intenziven, bolj je pihalo. Ko se je podrlo drevo, nisem slišal, ker sem bil takrat v hiši. Sosed je to opazil in nato so prišli gasilci ter sanirali objekt,« je dejal in dodal, da je to že drugo takšno neurje v zadnjih dveh tednih.

Besedilo in fotografije: R. N.

