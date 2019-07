Danes novo v mestu: prvi serijski Clio pete generacije

3.7.2019 | 14:15

Kakšen je ta novi clio?

Novo mesto - Danes dopoldne so sta predsednik slovenske vlade Marjan Šarec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek v spremstvu Revozovega predsednika uprave Kaana Ozkana s proizvodnih trakov novomeške tovarne odpeljala prva dva serijsko izdelana clia pete generacije.

Projekt novega clia je v tovarni potekal dve leti in je terjal 90 milijonov evrov vložka, od katerih je 6 milijonov prispevala tudi država. V Revozu so v okviru projekta robotizirali obrat za varjenje in sestavo karoserij, tako da tam zdaj že 75 odst. dela opravijo roboti.

Na ogledu proizvodnje

Zmogljivost tovarne Revoz je zdaj 220.000 avtomobilov na leto, kot je na prireditveni slovesnosti novinarjem povedal Ozkan, pa nameravajo od tega izdelati 40 odst. cliov (letno do 80.000), 40 odst. twingov in 20 odst. električnih smartov. »Če bo povpraševanje večje, lahko povečamo proizvodnjo cliov do dveh tretjin vseh proizvedenih vozil,« je dejal.

V tovarni so samo za potrebe projekta clia 5 zaposlili več kot 270 ljudi, pri čemer pa predsednik uprave poudarja, da so pred enim letom zaradi clia 4 uvedli nočno izmeno in nove zaposlitve, ki jih zdaj ohranjajo.

Minister Počivalšek je poudaril, da so veseli, ker se je Renault odločil, da clia 5. generacije zaupa novomeški tovarni. »V Sloveniji je spodbudno okolje za naložbe tujih in domačih podjetnikov. Zdaj odpiramo, kar smo v preteklosti sejali: začela se je naložba v Yaskawi, končan je projekt clio 5 v Revozu in v naslednjem tednu tudi uradno odpremo proizvodnjo v Magni,« je dejal minister.

Fotografija za spomin

Že omenjena minister in predsednik vlade, poleg njiju pa še veleposlanika Turčije in Francije v Sloveniji ter številni drugi gostje so si po uvodnem nagovoru ogledali proizvodnjo. V proizvodnji so predsednik vlade, minister in predsednik Revozove uprave s pritiskom na gumb simbolično »pognali« serijsko proizvodnjo ter razkrili dva razstavljena clia 5, nato pa so dve vozili tudi odpeljali s trakov.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

