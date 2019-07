Zagorelo v hlevu pod hišo

3.7.2019 | 19:00

V Zapudju v občini Črnomelj je malo po 16. uri zagorelo v hlevu pod stanovanjsko hišo, v objektu velikosti 7x10 metrov. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev PGD Zapudje se ogenj ni razširil. Gasilci so pogasili gorečo mizo in del lesenega stropa, ogenj pa k sreči ni poškodoval bivalnega dela objekta.

S skuterjem s ceste na brežino

V Velikem Orehku v občini Novo mesto je okoli pol šestih popoldan voznik skuterja zapeljal s ceste na brežino in padel. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so voznika oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca.

Voznik avtomobila zbil kolesarja

Ob 8.24 pa so posredovali gasilci PGE Krško v Brezovici na Bizeljskem, kjer je voznik osebnega vozila zbil kolesarja. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v brežiško splošno bolnišnico. Gasilci so opravili ogled kraja dogodka in ugotovili, da posredovanje ni potrebno.

Pokrili zemeljski plaz

Gasilci PGD Sevnica so malo pred 13. uro na Cesti na grad v Sevnici zaščitili kraj in pokrili zemeljski plaz z zaščitno folijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Črpali vodo iz gradbene jame

V Razborah v občini Trebnje pa so gasilci PGD Čatež pod Zaplazom ob 9. uri črpali vodo iz gradbene jame na gradbišču. Izčrpali so 40 kubičnih metrov vode.

