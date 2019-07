Nad oboki Vinske kleti Kmetijske zadruge so okušali in vonjali

Ljudje so morali ugotoviti, katero vino pokušajo.

Metlika - Sinoči so nad oboki Vinske kleti Kmetijske zadruge Metlika pripravili zanimiv dogodek, ki so mu dali naslov Prireditev pokušanja in vonjanja. Kot je dejala direktorica zadruge Tatjana Malešič, se je Kmetijska zadruga Metlika vedno trudila biti odgovorno podjetje. »Ni nam vseeno, kako ljudje živijo. Želimo se jim približati. Med nami so ljudje, ki nimajo vseh danosti, imajo pa močno razvita vonj in okus, torej slepi in slabovidni,« je povedala direktorica.

Ko je eden od sodelavcev konec lanskega leta predstavil idejo, da bi približali steklenice vina tudi slepim in slabovidnim z etiketami, s katerih bi lahko brali tudi oni, so bili nekateri sprva skeptični. A so stopili na predlagano pot in včeraj predstavili steklenice z belokranjcem PTP in metliško črnino PTP, ki imajo etikete z Braillovo pisavo, torej pisavo za slepe in slabovidne. Kot je zatrdila Malešičeva, so prvi v Sloveniji, ki so naredili vinske etikete v brajlici.

Prireditve so se udeležili predstavniki Lions klubov iz Slovenije, ki so podprli projekt, a tudi slepi in slabovidni. Vsi prisotni pa so nekoliko drugače degustirali tudi pet vzorcev vin in ugotavljali, kaj čutijo ob njih, saj niso vedeli, za katera vina gre.

Večer, ki sta se ga udeležili tudi kraljica metliške črnine Patricia Blažič in 23. slovenska vinska kraljica Meta Frangež, so z glasbo popestrili Aleksander Novak in tamburaši metliške folklorne skupine Ivana Navratila.

